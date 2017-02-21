التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. ياسر القاضي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، لبحث تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في جميع محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت نصر أنه يتم التنسيق مع جميع الوزارات الأخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان تحديث نظام الاتصالات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتعاون في تفعيل «النافذة الاستثمارية»، والتي تهدف الى تيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري.