القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يستعد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي لإصدار 3 اجراءات عاجلة لتخفض الأسعار بصورة حقيقية في الأسواق، حيث اكدت الوزارة ان هناك اتجاها لتشكيل لجان من الوزارة والغرف التجارية لتحديد هوامش ربح معقولة وملزمة للتجار سواء بالنسبة للسلع الغذائية او الاستهلاكية بحيث لا تزيد على 20% للغذائية و30% للاستهلاكية على ان تقوم بعدها الأجهزة الرقابية بالنزول للأسواق وتطبيق هوامش الربح المقررة.

كما كشفت ان هناك مذكرة معروضة على الوزير حاليا لإلغاء القرار الوزاري الخاص بترك النخالة للمطاحن مقابل اجرة الطحن وهو ما ادى إلى زيادة أسعار النخالة من 1500 جنيه إلى 4 الآف جنيه للطن، مشيرة الى انه سيتم إلغاء القرار الذي أدى إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن وحتى تعود النخالة مرة اخرى إلى ايدي الحكومة في خطوة لتخفيض أسعار الأغلاف فورا.

وأشارت الوزارة أيضا الى ان هناك دراسة لإلغاء نقاط الخبز الذي يبلغ 500 مليون جنيه شهريا بعد فشله في خفض الاستهلاك من الدقيق على ان تتم زيادة الدعم المقرر على بطاقة التموين ليصل الى 24 بدلا من 21 جنيها حاليا، مشيرة إلى ان المستفيد الأكبر من نقاط الخبز حاليا هم البقالون الذين يقومون بشراء سلع غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر لتوزيعها على المواطنين بأسعار مبالغ فيها.

من جهة اخرى، كشف مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من النائبين عبد المنعم العليمي وميرفت مطر والذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الأحد القادم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 6500 جنيه إلى بين 14401 و15 ألف جنيه ليتم ربطه بالحد الأدنى للأجور ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ورفع حد الإعفاء الضريبى الخاص بالموظفين من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه على المرتبات وأن يصبح إجمالى المبالغ المعفاة 24 ألف جنيه.

وأكد النائبان أن زيادات مرتبات الموظفين تكون مرتبطة بالعلاوات وليس بقيمة الربح، مؤكدين ضرورة عدم إدخاله في الضرائب إلا في الشريحة الأولى فقط وأن يكون الحد الأقصى للشريحة الأولى 10% مراعاة لظروف الموظفين والأوضاع الاقتصادية.

الى ذلك، قررت وزارة التضامن ولأول مرة توسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا وضم الأطفال اليتامى إلى برنامج «تكافل وكرامة» لصرف مساعدات شهرية لهم وذلك اعتبارا من مارس المقبل حيث يتم حاليا حصر الأطفال اليتامى الذين يتواجدون مع أقاربهم سواء من ناحية الأم أو الأب تمهيدا لصرف مساعدات شهرية لكل طفل بقيمة 350 جنيها بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة.