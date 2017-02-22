استبعد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف استئناف رحلات الطيران مع مصر في الوقت القريب، وذلك بعد تعليقها إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة روسية في سيناء بعمل إرهابي، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وفى مقابلة تلفزيونية للوزير الروسي مع محطة «روسيا 24»، أوضح سوكولوف أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.

وعزا سوكولوف ذلك لوجود ملاحظات يجب إزالتها متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ونظام مراقبة الفيديو وغيرهما من الجوانب، وذلك لتأمين سلامة الركاب بشكل كامل، مؤكدا أن الجانبين الروسي والمصري يعملان على إزالة هذه الملاحظات.

وصادق مجلس الوزراء الروسي، الجمعة الماضية على بروتوكول للتعاون مع مصر في مجال أمن الطيران المدني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. وقالت موسكو إن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين تعتمد على جهود الجانب المصري.