ناهد إمام ـ عاطف رمضان

حافظ سعر الدولار على استقراره النسبي في البنوك امس، حيث بلغ في المتوسط وبلغ 15.80 جنيها للبيع و15.75 جنيها للشراء.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 19.400 و19.460 دينارا، أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 21 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.3061 دينار.

هذا وأكد مصرفيون أن الدولار سيواصل انخفاضه امام الجنيه المصري مع استمرار اجراءات الاصلاح الاقتصادي، متوقعين ان يتراجع سعره الى 14 جنيها خلال شهر تقريبا بعد ان فقد نحو 3 جنيهات خلال شهر فبراير، حيث قال محمود اسماعيل مدير احد فروع بنك مصر لـ «الأنباء» ان انخفاض الدولار امام الجنيه منذ بداية الشهر يعود بصورة أساسية إلى حزمة الإجراءات، التي اتخذها «المركزي» مؤخرا والتي تمثلت في إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.

وأوضح ان سعر الدولار في بداية الشهر كان 18.76جنيها للشراء و18.89 جنيها للبيع، وظل يتراجع حتى بلغ 15.75 جنيها للبيع والشراء 15.73 جنيها.