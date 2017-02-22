القاهرة - ناهد أمام ووكالات

استمرارا لإحكام قوات إنفاذ القانون، من عناصر الجيش الثالث الميداني، سيطرتها الكاملة بمنطقة جبل الحلال، تمكنت القوات من القبض على 12 من العناصر التكفيرية، وضبط سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش، عثر بداخلها على كمية من الذخائر والمهمات والملابس العسكرية والأسطوانات المدمجة الخاصة بالعناصر التكفيرية، وتدمير سيارة أخرى مفخخة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين.

وأسفرت أعمال التمشيط والمداهمة عن اكتشاف وتدمير نقطة لتخزين الوقود و3 دراجات نارية، وحرق 7 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات من مادة نترات النشادر وعدد من دوائر النسف والتدمير وأدوية ومستلزمات إعاشة، ومجموعة من المنشورات التحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ300 ألف جنيه عثر عليه بحوزة أحد العناصر التكفيرية كما حرقت القوات 24 مزرعة خشخاش بإجمالى 7 أفدنة، كما ضبطت قرابة طن ونصف الطن من نبات البانجو المخدر المعد للتداول.

من جهة اخرى، وقعت الكنيسة الأسقفية بروتوكول تعاون امس مع مؤسسة «مصر الخير» لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات وكذلك تأهيل بعض الأئمة والقساوسة على مهارات قبول الآخر والتواصل مع الشباب ونشر حب الوطن بين المسلمين والمسيحيين في إطار مشروع «معا لتنمية مصر»، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب 100 من الشباب والفتيات على مهارات قبول الآخر والتواصل الفعال من خلال عشرة أئمة وعشرة قساوسة في عدة محافظات أهمها المنيا وبورسعيد والسويس والشرقية والقاهرة والجيزة.

من جهه اخرى، نجحت جهود محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد، في إعادة فتح منفذ مساعد الليبي وانتظام حركة عبور الشاحنات من وإلى الجانب الليبي وعودة حركة السير إلى طبيعتها، بعد إغلاقه لمدة 24 ساعة، بعد لقاء رئيس الجمارك الليبي سالم البح، ووفد من الجانب الليبي بديوان عام المحافظة.

الذي أوضح أن ما حدث من إغلاق منفذ مساعد أمام حركة الشاحنات والأفراد ليس صحيحا، وإنما كان يتعلق بتصدير المعدات فقط، مؤكدا استمرار العمل بالمنفذين المصري الليبي والتزام الجانب الليبي بما اتفق عليه مع الجانب المصري منذ عام ونصف العام بإعادة حركة التجارة لعبور الشاحنات والأفراد بين البلدين.