القاهرة - هالة عمران

في الوقت الذي بعث رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، رسالة طمأنة للشعب المصري، بأنه سيرى ثمار القرارات الحكومية التي اتخذت مؤخرا من أجل ضبط الأسواق وخفض الأسعار، في إطار الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية، في وقت قريب، متابعا: «لا بد من أن يكون لدينا قدر من الصبر»، قال المجلس الأطلنطي، وهو مركز أبحاث أميركي رائد، إن العديد من التغييرات التي أجراها إسماعيل، في التعديل الوزاري الأخير، تعكس السعي نحو مواصلة العمل على الإصلاحات الكبرى والتي تشمل خطط إصلاح اجتماعي وافتصادي.

وأشار مركز الأبحاث الأميركي، في تقرير له أمس عن التعديلات الوزارية التي أعلنها إسماعيل الأسبوع الماضي، إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تقدما على صعيد الاستثمار، ففي عام ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 49.3% كما ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 35.7% من 1.4 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار. حيث تهدف مصر لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.