القاهرة ـ هناء السيد

استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة وزير السياحة بمصر محمد يحيى راشد على هامش مشاركته في فعاليات انطلاقة المدينة المنورة كعاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017 حيث تم بحث التعاون المشترك بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة وتحديدا ما يتعلق بالتسويق والترويج من خلال فريق المنظمة للسياحة الإلكترونية لأنشطة السوشيال ميديا وللاستفادة أيضا من الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بضمان الاستثمار، وإقامة مشروع القرية العربية بإحدى مدن الجذب السياحي بمصر.

كما بحث اللقاء اقامة مركز تدريب سياحي، بالإضافة لاقتراح عدة مشروعات صغيرة لتشجيع الشباب في العمل بها يمكن من خلالها تحقيق ذاتهم وتنميتها ما يحقق الهدف الاستراتيجي للمنظمة والذي يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية من خلال ايجاد سياحة مستدامة.

من جهة أخرى، شارك وزير السياحة في تدشين فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017 بناء على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث أشاد بالجهود المتميزة التي يبذلها الأمير سلطان بن سلمان لتطوير قطاع السياحة في المملكة بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام من خلال تبنيه للمنظمة العربية للسياحة، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق حاليا للإعداد لاحتفالية الغردقة عاصمة المصايف العربية لـ 2017 حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة ومحافظة البحر الأحمر لوضع اللمسات النهائية لتدشين الاحتفالية بمدينة الغردقة.