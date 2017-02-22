القاهرة ـ ناهد إمام

تشارك وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، الاسبوع القادم في مؤتمر لرعاية المهاجرين بالسودان كضيف شرف رئيسي لتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال أول مائدة مستديرة تعقده مكرم مع عدد من سفراء دول العالم، لبحث سبل تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج.

وأشارت مكرم، إلى أن هناك مقترحا بإصدار بطاقات قنصلية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزراء الداخلية والخارجية والاستثمار والإسكان، موضحة أن المصريين بالخارج سيسجلون بياناتهم للحصول عليها، ما سيكون وسيلة لإعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، إضافة إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد في مصلحة الأحوال المدنية، والجهات المعنية بالاستثمار والإسكان، لتسهيل الحصول على كل الخدمات التي يحتاجونها عند النزول لأرض الوطن. وأشارت الوزيرة، إلى أن البطاقة القنصلية ستفيد المصريين بالخارج أيضا في إعطائهم مميزات خلال زيارتهم للأماكن السياحية، لمنحهم عروضا خاصة في المنتجعات السياحية عند عودتهم لمصر، متابعة: «سأسعى أيضا للاستفادة من خبرات الدول العربية وغيرها في التعامل مع المهاجرين»، مشيرة إلى أنها ستتوجه يوم الخميس المقبل إلى السودان كضيف شرف لمؤتمر السودانيين للاستفادة من خبرات الخارج.