غادر نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، القاهرة بعد زيارة قصيرة لمصر زار خلالها منطقة الأهرامات وأطلق حملة للقضاء على فيروس «سي».

وأبرزت وكالة الأنباء الإسبانية حفل الاستقبال الرائع للنجم العالمي ليونيل ميسي بعد جولته في منطقة الأهرامات على أرض مصر بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ونجوم الكرة المصرية.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية في تقرير عن الزيارة التاريخية لنجم نادي برشلونة لمصر: «دشن نجم الكرة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من القاهرة حملة دعاية للسياحة العلاجية في مصر، تحت شعار (عالم خال من فيروس سي).. وأقيم حفل الإعلان الرسمي عن الحملة في أحد فنادق محافظة الجيزة، بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية، التي حرص على زيارتها فور وصوله إلى مصر».

وتهدف حملة «تور آند كيور» التي يشارك بها نجم فريق برشلونة للترويج للبرنامج المصري لعلاج فيروس سي، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الترويج للسياحة العلاجية والسياحة بشكل عام في مصر.

وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالميا بتكلفة مخفضة في متناول الجميع باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10% من قيمتها العالمية.

وأبرزت مواقع بعض القنوات الفضائية العربية والدولية صورا للاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء زيارته للأهرامات ضمن الزيارة التي قام بها، كما أبرزت قناة «سكاي نيوز» بالعربية على صفحتها الرئيسة في موقعها الإلكتروني، صورة ميسي وهو بجوار أهرامات الجيزة، كما نقلت القناة تصريحات ميسي عن زيارته لمصر وقراءته عن تاريخها وحضارتها.

فيما كانت قناتا «العربية» و«الحدث العربية» محل رصد للزيارة بالصور والحديث عن تلك الزيارة التاريخية تحت عنوان «ماذا قال ميسي عن الأهرامات والملوخية المصرية؟.. في إشارة إلى رد الأسطورة الأرجنتينية عن الأكل المصري في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب».

ولم تكتف العربية بنشر تصريحات ميسي وصوره بل قامت أيضا بنشر الصفحة الرئيسية للحساب الشخصي لميسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي نشر صورة له أمام الأهرامات، وقال «علاج فيروس سي ينقذ أرواحا.. هيا نضع حدا لقوائم الانتظار».

كما كانت قناة «روسيا اليوم» على موعد مع زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى القاهرة حيث رصدت بالفيديو لحظة وصوله على متن طائرته الخاصة في زيارة تاريخية إلى مصر من أجل الترويج للسياحة العالمية للعلاج من فيروس الالتهاب الكبدي «سي». وتحت عنوان.. «القاهرة تتزين بصور ميسي» كتبت «روسيا اليوم» خبرا لتعلن وصول القائد الأرجنتيني إلى القاهرة والتي استعدت لاستقباله منذ الصباح.

قناة «الحرة» الأميركية الدولية أيضا اهتمت بزيارة ميسي للقاهرة والتي تندرج ضمن حملة للترويج لأماكن الاستشفاء الطبيعية في مصر بجانب مكافحة فيروس «سي» وكانت هذه الزيارة محطة مهمة من محطات تقارير وأخبار القناة والتي رصدت فعاليات اهتمام المصريين بهذه الزيارة.

وفي إطار هذه الزيارة التي حركت المزيد حول قدرة مصر على مكافحة الأمراض وتخطي الصعاب كانت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على موعد مع نشر خبر زيارة النجم ليونيل ميسي إلى مصر.

ونشر حساب الفيفا صورة للنجم الأرجنتيني، عبر «تويتر»، وعلق:«ليونيل ميسي في القاهرة الآن للترويج لحملة ضد مرض فيروس سي».

من جانبه، أبدى ميسي سعادته الكبيرة بزيارته لمصر، كاشفا في حواره لفضائية «أون إي»، عن إعجابه الشديد بالأهرامات والحضارة المصرية، قائلا: «أعجبني كل شيء بالهرم، فقد دخلت الأهرامات ولمست الأحجار ورأيت التاريخ العريق.. كانت لحظة رائعة»، مضيفا: «أعلم بعظمة مصر».

وتابع ميسي: «عندما كنت صغيرا في المدرسة درست بعض الأشياء عن الأهرامات وعظمة التاريخ، ولكن الأفضل انني أتيت لرؤيتها».

وأضاف أنه قرأ كثيرا عن تاريخ الأهرامات والتاريخ المصري، مشيرا إلى أنه ليس له ملاحظات في زيارته مصر لأنه لم يلحق لأن كل شيء كان سريعا، مؤكدا أن مصر بلد لها تاريخ كبير ويتمنى أن يراها بشكل أكبر.

وقال نجم برشلونة: «شعرت بسعادة كبيرة عندما لمست الأهرامات وأتمنى أن تأتيني فرصة أكبر لرؤية مصر أكثر فأنا أعلم أنها دولة كبيرة وتاريخها مليء بالحضارة والإنجازات».

واختتم ميسي تصريحاته، مؤكدا أنه شعر بسعادة كبيرة لقيامه بتلك الزيارة، مطالبا جميع الشعوب حول العالم بالتكاتف من أجل مواجهة الأمراض التي يذهب الملايين ضحية لها.