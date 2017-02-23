القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي انفتاح مصر على أفريقيا خلال السنوات الماضية، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع جميع أشقائها بالقارة في مختلف المجالات إيمانا من مصر بوحدة الهدف والمصير المشترك لجميع دول القارة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية على مدار اليومين الماضيين، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، مشيدا بعقد أول مؤتمر لهم في مصر بهدف دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري.

وأشاد الرئيس بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية في سبيل إعلاء مبادئ وقيم العدالة، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء الدول الأفريقية واللحاق بركب التقدم يستلزم تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك بإيجابية في وضع حد للصراعات والنزاعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس خلال اللقاء أيضا حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية من خلال تبني إجراءات جادة لضمان ذلك، مشيرا إلى الدور الفعال للمحاكم الدستورية في النظام الديموقراطي، لاسيما في ضوء مساهمتها في فض التنازع بين السلطات والنظر في دستورية القوانين وإرساء قواعد العمل الديموقراطي السليم.

وثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عددا من رؤساء المحاكم الأفارقة أعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم لاستضافة مصر المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال، مؤكدين ما يعكسه ذلك من حرص مصر على ترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء، وهو ما يتطلعون إلى تعزيزه على المستوى الأفريقي.

كما أكدوا ضرورة انتهاز فرصة عقد هذا المؤتمر في مصر للعمل على زيادة التواصل بين المحاكم الأفريقية.