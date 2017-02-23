القاهرة - هالة عمران

شارك وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي ‏الأول الذي نظمته جامعة أسوان تحت عنوان «نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في ‏القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار» خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2017، بحضور عدد من الوفود المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية وممثلي الجهات الحكومية المعنية وجهات استثمارية عدة سواء عربية أو أجنبية.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة من خلال اعتماده على محاور جذب استثماري وسياحي لمحافظة أسوان في ظل التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لحيز التنفيذ.‏