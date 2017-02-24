القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم أن الشركة تلعب دور الناقل الرسمي لحملة السياحة العلاجية «عالم خال من فيروس سي» والتي تستهدف وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاستفادة من تصنيف مصر رقم واحد عالميا في علاج فيروس سي والمنافسة السعرية لقيمة هذا العلاج في مصر مقارنة ببعض الدول الأوروبية.

ويستغرق برنامج العلاج للمريض 3 أشهر من بينهم اسبوع في مصر لتلقي جرعات العلاج واستكمالها ببلده.

واضاف مسلم يستهدف البرنامج وصول 120 الف سائح للعلاج من هذا المرض من دول انجلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا وماليزيا وتركيا