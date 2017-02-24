القاهرة - هالة عمران أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2017‏. وقال مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان أصدرها أمس «ان الوزارة أشارت إلى أنه يتم ضخ يوميا ما يقرب من 2000 طن من الزيوت و5000 من السكر إلى كافة المنافذ التموينية والتي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

وأعلنت الوزارة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى نهاية الشهر الجاري، وأن هناك فرقا للمتابعة الميدانية التي تنزل للشارع بشكل دوري ومستمر للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزا في بعض السلع، وأشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر مقبلة.

ولفت المركز إلى أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي - خلال إلقائها كلمة في احتفال اليونيسيف بعيدها السبعين - بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن الوزيرة لم تتعرض على الإطلاق للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب.