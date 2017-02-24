القاهرة ـ ناهد إمام

اعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة د.مصطفى مدبولي، عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» للحجز للمواطنين خلال شهرين.

وأضافت أن المرحلة الثالثة تتضمن وحدات سكنية في جميع المدن التي شملتها المرحلتان الأولى والثانية، وذلك بالمساحات نفسها، والتي تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع.

وأوضح مدبولي أنه حتى الآن لم يحدد سعر المتر الذي ستتضمنه كراسة شروط الحجز، مؤكدة أن المرحلة الثالثة ستشهد ارتفاعا في سعر المتر بسبب ارتفاع عقود شركات المقاولات نتيجة لتحرير سعر الصرف، ولكن لم يتم تحديد نسبة الارتفاع حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب نجاح الوزارة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.