القاهرة - ناهد امام

وقعت مصر والكويت برنامجا تنفيذيا وآلية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية، حيث وقع البرنامج عن الجانب الكويتى الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية بالكويت، م.فهاد سحاب المطيرى وعن الجانب المصرى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، م.اشرف اسماعيل ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، م.إسماعيل جابر خلال زيارة وفد الهيئة العامة للصناعة بالكويت للقاهرة.

وسينفذ البرنامج على مرحلتين الأولى تشمل تحديد السلع الأكثر أهمية من حيث حجم التبادل مع التنسيق بين الجانبين لإضافة باقي السلع المتبادلة تدريجيا، في حين ان المرحلة الثانية تتضمن إصدار علامة الجودة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة طبقا للقواعد الاستيرادية المعمول بها في البلدين مع الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن كلا الجانبين، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال على أن تطبق هذه الإجراءات على المنتجات المتبادلة تجاريا بين البلدين ذات المنشأ الوطني «المصري أو الكويتي».

ويستهدف البرنامج تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التعاون العلمي والفني المشترك، الموقعة بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة.

هذا، وبين م.أشرف إسماعيل، أن البرنامج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة لدعم التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين، مع إحكام دور الرقابة عليها، بالإضافة إلى رفع مستويات حماية وسلامة المستهلك بما يتماشى مع النظم والقوانين المطبقة في البلدين.