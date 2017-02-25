القاهرة ـ هالة عمران

أكد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل أنه لم يتم اتخاذ قرار بعودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر حتى الآن.

وحول الأوضاع السياحية التي تشهدها مصر حاليا، قال «نبذل جهدا كبيرا لعودة السياحة لما كانت عليه من قبل، فالوضع السياحي الحالي مازال يعاني، ونأمل أن يعود لما كان عليه، من خلال فتح أسواق جديدة في أوروبا ومنطقة شرق آسيا».

وأوضح أن اجتماع مجلس المحافظين الثلاثاء المقبل سيشهد الاستماع لرؤية وزير التنمية المحلية الجديد في قطاعه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ربط جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالرقم القومي في البطاقة الشخصية كما سيناقش خلال الاجتماع 3 موضوعات رئيسية، منها استراتيجية السكان وضبط الأسواق وتوفير السلع وحل مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة، سواء كانت مشروعات للإسكان أو الصرف الصحي، إلى جانب التأكيد على ضرورة وجود مناطق لوجستية بكل محافظة لتقليل تكلفة نقل السلع نفسها.

وأضاف ان الدولة «قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بمنظومة تقنية بطاقات التموين» من خلال توحيد قاعدة البيانات، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 10 ملايين بطاقة تموينية بحاجة لاستكمال وتصحيح بياناتهم، وسيتم البدء في ذلك من مارس المقبل، ولفت إلى أن الخطوة القادمة تتضمن التركيز على أهمية توعية المواطنين بكيفية تسجيل بياناتهم بشكل صحيح.

وحول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قال إسماعيل أنه سيتم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة به، وله الأولوية له في النصف الثاني من مارس المقبل، على أن يتم استكمال باقي الدراسة خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن دراسة المشروع ستكون عبر 3 اجتماعات متتابعة للحكومة.

وفيما يخص مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل قال إنه ناقش مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط ورئيس هيئة التأمين الصحي، موضحا أن مشروع القانون يتضمن إنشاء 3 هيئات هي «هيئة التأمين الصحي الشامل» حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا «هيئة الرعاية الصحية» لتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى «الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، التي تتولى وضع معايير الجودة، واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

من جانبه أعلن رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات د.أحمد العزبي، عن توفير نواقص الأدوية بالأسواق خلال 3 أشهر من الآن، مؤكدا على أن الشركات بدأت عمليات الاستيراد والتصنيع منذ إعلان قرار وزير الصحة بزيادة أسعار 3010 أصناف.

وقال انه تم إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة على العلب الدوائية، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أمهل الشركات الأجنبية بالقيام بعملية الطمس حتى 3 مارس المقبل.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في سوق الدواء لتوفير النواقص بالصيدليات والمستشفيات، خاصة بعد زيادة أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50% من سعر الترسية، مشددا على أن الدواء المصري آمن وبنفس فاعلية المستورد.