القاهرة ـ ناهد إمام

لأول مرة قامت سلطة الطيران المدني بترخيص مطار أسوان الدولي منذ إنشائه، وبذلك ترتفع نسبة المطارات الدولية المرخصة بمصر إلى 5 مطارات دولية طبقا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، كما قام رئيس سلطة الطيران المدني هاني العدوي بتسليم رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية م.محمد سعيد شهادة تجديد ترخيص كل من مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين.

وقال العدوي: ان وزير الطيران المدني وجه بسرعة استكمال ترخيص باقي المطارات الدولية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات وفقا للخطة الإقليمية الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في هذا الشأن، حيث ان عدد المطارات الدولية بجمهورية مصر العربية سبعة مطارات تم ترخيص خمسة منها ومن المقرر الانتهاء من الباقي في نهاية عام 2018.

ويعد ترخيص المطارات الدولية خطوة أساسية نحو التنمية والاستثمار ويعود بالمنفعة على الاقتصاد القومي، كما يساهم الترخيص الدولي في زيادة الثقة في التعامل مع المطارات المصرية، ما يزيد من الحركة الجوية السياحية من وإلى مصر.