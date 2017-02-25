القاهرة - ناهد إمام

التقت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر برئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان، نبيل عيتاني على هامش زيارتها الرسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث بحث الجانبان، أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، في اطار متابعة لنتائج القمة المصرية اللبنانية، والتي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، في القاهرة منذ ايام، والتي شهدت تباحث الرئيسين حول تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة مشتركة للجانبين.

وفي هذا الإطار، أكدت نصر أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل جميع العقبات للمستثمرين.

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين مصر ولبنان في عام 2010، إضافة إلى عقد اجتماع اللجنة المصغرة المسؤولة عن مناقشة أوجه تفعيل المذكرة على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والتي ستعقد بالقاهرة في شهر مارس المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وناقش الجانبان، إحياء فكرة اقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال شهر مايو المقبل، بالقاهرة للهيئات المؤسسة للفكرة وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وذلك للبدء في المصادقة على النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة في التجمع الاستثماري.