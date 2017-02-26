القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وجهت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن استهداف الأقباط في شمال سيناء من قبل الجماعات الإرهابية والذي راح ضحيته 7 من أقباط مصر بمحافظة العريش على ايدي مجهولين في حوادث متفرقة على مدار الأيام الماضية وفرار أكثر من 120 أسرة إلى الإسماعيلية وبورسعيد.

واستنكرت النائبة مارجريت عازر استهداف الأقباط في شمال سيناء من الجماعات الإرهابية بهذا الشكل، وتهجيرهم لمحافظات أخرى وهم لهم أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ما سيؤدي إلى تشريدهم وضياع حقوقهم التعليمية والوظيفية، ومن هم يعملون في المهن الحرة وأصحاب المحلات الذين ضاعت ثرواتهم.



وطالبت مارجريت عازر الحكومة بالردع بكل قوة والتصدي لما يحدث الآن في شمال سيناء من تهجير للأقباط.