القاهرة - ناهد امام

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات إلى الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة دي.إم.سي امس الأول، قال عامر إن مصر ستحصل في مارس على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، قال عامر «البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين».

وسعى عامر إلى طمأنة المصريين قائلا «الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى». وأضاف «حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20% هذا العام».

وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية.

وأعرب المحافظ عن توقعه وصول نسبة الدين الخارجي إلى 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبا.

وأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي «آمنة»، وأن الموازنة بدأ تكون تحت السيطرة وهناك الآن انضباط مالي.

وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، قال عامر «الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت».

وتابع «أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير». وأشار إلى أن مصر تستورد وقودا بنحو مليار دولار شهريا.

وقال عامر «تحويلات المصريين في الخارج تراوحت بين 19 و 20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)».

ونفى المحافظ أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك.

وقال «لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكننا طالبناها بمنع التصرفات العشوائية».

وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.

ورغم تحسن الحصيلة الدولارية لدى البنوك لاتزال هناك قيود على شراء المصريين للعملة الصعبة.

لكن عامر قال «بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية».