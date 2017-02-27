أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد مرسي و25 متهما آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام السجون»، لجلسة 29 مارس لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد محمد البلتاجي لهيئة المحكمة.

وصدر القرار من الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العاصي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ «إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.