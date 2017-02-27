القاهرة - ناهد إمام
عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، م.أحمد عبدالرازق وتمت خلال الاجتماع مناقشة الأهداف المشتركة بين كلتا الهيئتين بشأن آلية تخصيص أراضي المناطق الصناعية بالمجان في أراضي الصعيد، حيث صرح خضير بأنه تم الاتفاق على وضع خطة للترويج للمشروعات الصناعية والفرص المتاحة فيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، كما اقترح تكوين فريق عمل مشترك بين الهيئتين لمتابعة التنفيذ الى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة المشكلات المشتركة ووضع الحلول المعالجة لها.