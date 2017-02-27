القاهرة - ناهد إمام

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ظهر أمس في أولى اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلي اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهري، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، حيث أكدت أنها حريصة على الاستماع لكل الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذبا للاستثمار، وهذه إحدى الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، كما أشارت إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.