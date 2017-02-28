إعداد: مجدى عبدالرحمن

عبدالعال يرفض طلب النواب بالكشف عن الخطط الأمنية: رفض رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال تصنيف نواب سيناء لسكانها بـ «شعب سيناء»، مؤكدا ان شعب مصر هو شعب واحد بمختلف اطيافه وفئاته وديانته، كما رفض مطالب عدد من النواب بكشف الحكومة لخططها الأمنية التي تقوم بتنفيذها حاليا لتطهير سيناء من العناصر والتنظيمات الإرهابية، مضيفا ان الخطط الأمنية التي تتبناها الدولة لمواجهة الإرهاب تتسم بـ «السرية» وليس من سلطة أي برلمان في العالم طلب الاطلاع عليها.

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أسبوع لإعداد مقترح تعديل قانون الضريبة على الدخل: منح مجلس النواب الحكومة مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها والاستجابة لمطالب البرلمان بتحسين أوضاع المواطنين الى جانب منحها اسبوعا لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودي الدخل وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من النائبة ميرفت أليكسان الذي ربط مشروع القانون المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون 1200 جنيه شهريا اي الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية، بينما حذر عمرو المنير نائب وزير المالية من ان المشروع سيمثل عبئا على موازنة الدولة يصل لـ 8 مليارات جنيه مطالبا الإبقاء على الشرائح الحالية كما هي مع وضع نسب مئوية للاعفاء، مشيرا الى امكانية إعفاء الشريحة الاولى من دفع 50% من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان على ان تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة، كما منحت الحكومة مهلة 15 يوما لإعادة صياغة مشروع قانون منح علاوة 10% للعاملين غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ورفض ان يتم منح الموظف الفرق بين العلاوة الدورية والاجتماعية التي لا تتجاوز 3%.

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هشام طلعت مصطفى يقترب من الإفراج الصحي: اقترب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من الحصول على حكم قضائي بالعفو الصحي عن استكمال باقي عقوبة السجن 15 عاما المحكوم عليه بها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري قرارها في جلسة 8 أبريل المقبل بعد ان أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعنين المقامين من رجل الأعمال.

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اقتراب تحصيل مليار جنيه من المتهمين في فساد القمح: فتح عدد جديد من المتهمين في قضية فساد منظومة القمح المحبوسين والهاربين عبر محاميهم اتصالات ساخنة مع السلطات القضائية طالبين المصالحة مع الدولة وسداد المستحقات المطلوبة منهم ماليا مقابل تسوية القضية وإنهاء المحاكمات التي تجرى حاليا.

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سحب الأوسمة والنياشين الممنوحة لمرسي: يتلقى مجلس الدولة خلال ساعات الدعوى القضائية التي تطالب بسحب الأوسمة والنياشين الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي بعد ان قضت محكمة الأمور المستعجلة امس عدم اختصاصها في نظر الدعوى واعتبرت الدعوى منح رئيس جمهورية نفسه هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط سابقة في تاريخ مصر والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريا.