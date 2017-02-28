القاهرة ـ ناهد إمام

استقرت أسعار صرف الدولار امس بعد أن شهدت موجة من الهبوط أمام الجنيه بداية من الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ متوسط سعره في البنوك 15.80 دولارا مما انعكس على تراجع سعره في السوق السوداء إلى 17.20 جنيها، فقد بلغ سعره في بنك الكويت الوطني 15.90 جنيها للبيع و15.80 جنيها للشراء، كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيها للبيع و15.70 جنيها للشراء.

الى ذلك، استقر الدينار الكويتي عند 51.40 جنيها للشراء و51.60 جنيها للبيع. وعلى مستوى التحويلات بلغ 51.41 جنيها للشراء و51.62 جنيها للبيع.

من جهه اخرى، اعلن رئيس مصلحة الجمارك، د.مجدي عبدالعزيز أنه من المنتظر الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الموحد خلال شهر لعرضه على البرلمان.