القاهرة ـ هالة عمران

يترقب الشارع المصري زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر يومي 2 و3 مارس المقبل، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل اجتماعا تنسيقيا في إطار الإعداد لمختلف الملفات المرتبطة بالزيارة المرتقبة بحضور وزراء الإسكان والإنتاج الحربي والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط والنقل وممثلين عن وزارتي الكهرباء والخارجية.

وأكد إسماعيل على أهمية زيارة المستشارة الألمانية إلى مصر في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات تعكس تطلع الجانبين لتطوير التعاون القائم بينهما وسعي مصر للاستفادة من خبرات الجانب الألماني بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي المجالات.