القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب امس على إحالة ما وصفه بـ«الإساءة» الصادرة من جانب الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في جريدة المقال بحق المجلس إلى النيابة العامة، جاء ذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب مرتضى منصور خلال الجلسة العامة للمجلس امس، حيث قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال: «أقسمنا على احترام الدستور والقانون.. والدستور ينص صراحة على حرية الصحافة.. أعلم جيدا أن ما ورد في المقال يشكل جرائم طبقا للقانون.. وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات.. وأنا أيضا باسمكم جميعا أحمي هذا المجلس»، مضيفا: «إن هذا الصحافي دأب على إهانة المجلس».

من جهة اخرى، وجهت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب امس برئاسة سعد الجمال الى الدول العربية فورا للاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردي والتنظيمي تفاديا للاختلاف حولها في إطار مطالبها بتفعيل نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلاتها والاتفاق بين الدول العربية في الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقى الدول العربية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الإرهابية وإنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية المعني بها مجلس وزراء العدل العرب.

أمنيا، نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في القبض على خلية إرهابية تضم 21 من قيادات الجماعة خلال عقد اجتماع تنظيمي بمنزل أحدهم بمركز الدلنجات بالبحيرة بهدف التخطيط للقيام بأعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة، كما نجحت قوات الأمن في الإسكندرية من ضبط خلية إرهابية إخوانية والتي كانت تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أحد الأهداف الحيوية بالمحافظة، كما أخمدت قوات الأمن في بورسعيد محاولات شباب إثارة الفوضى والشغب في منطقة حي الزهور على خلفية شائعات قوية قالت انه تم التصديق على أحكام الإعدام الصادرة ضد 11 متهما في احداث مجزرة ستاد بورسعيد عام 2012 التي صدرت منذ ايام ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الانتشار السريع والمتظاهرين.

وقضائيا، قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة امس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب في شهر ديسمبر 2014 في قضية «ألتراس أهلاوي».

كما أصدرت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية امس أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة على 4 متهمين غيابيا من أعضاء الجماعة الإرهابية في منيا القمح وبراءة 3 آخرين من التهم المنسوبة إليهم في القضية رقم 4739 2015 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2015 بتهم التجمهر والتحريض على العنف ومقاومة السلطات وإثارة الشغب وترويع المواطنين بقرية السعديين.