القاهرة - خديجة حمودة

ضمن زيارته الحالية الى واشنطن للترتيب لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية الى اميركا خلال الشهر الجاري، التقى وزير الخارجية سامح شكري بمستشار الأمن القومي الأميركي الجديد هيبرت ماكماستر، في لقاء هو الأول لماكماستر مع مسؤول أجنبي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أعرب عن تطلعه للعمل معه خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية - الأميركية، بما يعكس خصوصيتها وإستراتيجيتها، ويؤكد على أهمية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خلال الفترة القادمة، لاسيما في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

بدوره، أكد ماكماستر على حرص الإدارة الأميركية الجديدة على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تعكس خصوصية وأهمية العلاقة بين البلدين، مشيرا الى أن الإدارة الأميركية تتطلع إلى التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتحديد الأولويات المشتركة وكيفية حماية مصالح الطرفين.