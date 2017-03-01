قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة امس ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة بـ«قضية أرض الجمشة».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة «جرانة» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية التي اتهم فيها الوزير الأسبق بمنح رجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.

وسبق أن قام رجلا الأعمال المذكوران في إعادة محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، بالتصالح مع الدولة ورد الأرض محل الاتهام وسداد المبالغ المالية المستحقة عليهما.