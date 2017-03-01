القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، أن التشريعات المصرية جعلت مكافحة الإرهاب أكثر انضباطا ووضوحا، موضحا أن تطوير الخطاب الديني يمثل إحدى دعائم سياستنا لمواجهة الإرهاب.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «الإرهاب والتنمية الاجتماعية»، المنعقد بشرم الشيخ أن جهود مصر على المستويين العربي والدولي في جميع المحافل الدولية تؤكد على التنسيق الكامل على كل الأصعدة للقضاء على الإرهاب، مشددا على أن القضاء على الظاهرة يتطلب أعلى درجات التنسيق الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، اجتمع اسماعيل بعدد من المستثمرين في مجال السياحة، حيث تناول الاجتماع وضع السياحة في مصر والتعرف على مشاكل المستثمرين وكيفية مساعدة هذا القطاع في التغلب على ما يواجهه من مشاكل، ودور الحكومة في تذليلها، وقد عرض الحاضرون عددا من النقاط لتخفيف الأعباء الاقتصادية الواقعة عليهم، والتي سبق بحثها بواسطة الحكومة كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها كيفية الارتقاء بقطاع السياحة وفتح أسواق جديدة، وتطبيق التأشيرة الإلكترونية، والموقف الحالي لخطة الدولة لتطوير المنافذ والمطارات، بما في ذلك إجراءات الوصول والمغادرة في المطارات.

وفي السياق ذاته، وافق رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء على تشكيل اللجنة العليا للتنشيط السياحة، والتي تضم وزيري السياحة والطيران و3 محافظين هم «جنوب سيناء ـ البحر الأحمر - الأقصر»، علاوة على 7 مستثمرين، من بينهم 3 رؤساء لجمعيات المستثمرين بقطاع السياحة.