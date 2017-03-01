أعلن وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن عدد الأسر المصرية المسيحية التي غادرت العريش إلى بعض المحافظات نتيجة الأعمال الإرهابية ارتفع إلى 154 أسرة تم تسكينها جميعا في 7 محافظات.

وقال ان آخر تقرير وصل من غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض أوضح أنه تم تسكين 108 أسر في الإسماعيلية و11 أسرة في أسيوط و7 أسر في القليوبية و4 في الدقهلية و17 في القاهرة و6 في بورسعيد وأسرة واحدة في محافظة المنيا.

الى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استهداف المواطنين المصريين الأقباط في العريش بشمال سيناء، مخطط جبان من «أهل الشر» لزعزعة الثقة في الدولة والنيل من الوحدة الوطنية وبث الفتنة بعدما فشلت جميع محاولاتهم السابقة لهدم مصر.

وأكد السيسي خلال لقائه بالشباب أعضاء البرنامج الرئاسي مساء اول من امس أن الدولة عازمة القضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء واجتثاث الإرهاب هناك من جذوره، كما أكد أن جميع أطياف الشعب المصري تتحمل بشجاعة تداعيات التصدي للإرهاب، وأن الكثير من الأسر المصرية من مختلف فئات المجتمع ضحت بأبنائها خلال المواجهات مع الإرهابيين في شمال سيناء.

وأضاف أن الأزمات القائمة بالمنطقة توفر بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يلقي بظلاله على مصر، مبينا أن الدولة حريصة على تقديم كل العون والمساعدة ووضع كل إمكاناتها في خدمة أهالي العريش الذين تلقوا تهديدات من العناصر الإرهابية.