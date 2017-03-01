إعداد: ناهد إمام - هالة عمران

طرح أراض ووحدات سكنية جديدة ببيت الوطن ودار مصر للعاملين بالخارج: أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة د. مصطفى مدبولي انه يجرى الانتهاء من الإعداد لطرح أراض ووحدات للعاملين بالخارج، وتشمل 6429 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن» بـ 9 مدن جديدة، و25 قطعة أرض خدمية ضمن مشروع «بيت الوطن» بـ 4 مدن، و5 قطع أراض بنشاط عمراني متكامل بـ 3 مدن، بجانب 4312 وحدة سكنية بـ «مدينتي» والرحاب، كما سيتم طرح 7054 وحدة بـ «دار مصر»، بـ 8 مدن للمصريين العاملين بالخارج.

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وفد روسي كبير يبحث إقامة المنطقة الصناعية الروسية: يصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء غليب نكيتين نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، على رأس وفد كبير يضم ممثلي 35 شركة روسية، في زيارة تستمر يومين يبحث خلالها مع المسؤولين إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر كما سيجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الوزراء المعنيين في مصر فضلا عن قيامه والوفد المرافق له بزيارة لمشروعات البنية التحتية في البلاد، ويعمل الجانبان المصري والروسي عن كثب حول مسودة اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية الروسية التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها هذا العام.

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ورشة عمل للبنك الدولي: شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر في ورشة عمل البنك الدولي حول اشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، حيث أكدت اهمية هذه الورشة، نظرا لأهمية الإسكان والذي يعد قضية مهمة، داعية إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الإسكان على نطاق واسع من أجل مواجهة التحديات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على اسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات، كما اكدت مساهمة البنك الدولي في دعم الإسكان الاجتماعي.

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«السياحة» تتجه نحو السوق السياحية العربية: أكد وزير السياحة محمد يحيى راشد أن الوزارة تتجه وبقوة نحو السوق السياحية العربية، إيمانا بأهمية السياحة العربية التي شهدت نموا، من خلال تقديم برامج مميزة تستهدف الوفاء بمتطلبات السائح العربي، كما شدد على أهمية شحذ الهمم نحو تمتين جسور التواصل بين الدول العربية ليس فقط في مجال السياحة، ولكن في جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر تمد يدها للجميع بما تشكله من عمق استراتيجي للقومية العربية وأن الظروف المؤقتة التي تعيشها ستمر لتبقى مصر قوية شامخة.

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مركز تدريب «مصر للطيران» يجتاز اعتماد «الإيكاو» و«الإيازا»: اجتاز مركز تدريب مصر للطيران إجراءات تفتيش المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» وتفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني «الإيازا» والذي تم مؤخرا من خلال تقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقدم داخل مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.