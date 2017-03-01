ناهد إمام - عاطف رمضان

بينما واصل سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة استقراره دون تغيير عند 15.80 جنيها، تراجع في السوق السوداء إلى 17 جنيها، كما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 51.41 جنيها للشراء و51.58 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ 51.41 جنيها للشراء و51.58 جنيها للبيع.

وفي الكويت تراوح سعر تحويل الـ 1000 جنيه بين 18.750 و19.500 دينارا في حين بلغ سعر الـ 1000 جنيه كاش 20.500 دينار.

الى ذلك، اعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، أن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 15.75 جنيها بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 15 مارس.