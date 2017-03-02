القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر، كونها دولة محورية بالمنطقة، ومشددا على دور مصر البارز في مواجهة الإرهاب واستقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمعه والوفد المرافق له مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وعدد من قادة القوات المسلحة والذي شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

الى ذلك بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي د.محمد سعيد العصار مع روجوزين سبل تعزيز العلاقات المصرية ـ الروسية في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير نظم التسليح المختلفة، حيث استعرض العصار إمكانيات الإنتاج الحربي التي تؤهله ليكون شريكا فعالا مع الصناعات الدفاعية الروسية لإقامة مشروعات مشتركة.

كما استعرض ديميترى خطة وبرامج الصناعات الحربية الروسية التي تتبناها وزارة الدفاع الروسية ومدى إمكانية التعاون مع مصر في تطوير أنظمة التسليح وسد احتياجاتها من الأجزاء المكملة لتطوير هذه الصناعات وفقا لبرامج تطوير الأسلحة والبحوث التي تقوم بها الوزارة.

وأضاف أنه يتطلع إلى بدء تفعيل الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال مشروع صناعة وتوريد حافلات القطار التي تنتجها شركة روسية لصالح الهيئة المصرية للسكك الحديد، إلى جانب تطلع روسيا لبدء إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة شرق بورسعيد.

مقتل 7 عناصر تكفيرية

من جهة اخرى، تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء امس من تصفية 7 عناصر تكفيرية خلال حملات أمنية في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح. وقال مصدر أمني، إنه تمت مداهمة أوكار عناصر إرهابية، وقصفها جوا، وقتل 7 عناصر تكفيرية، والقبض على مشتبه به، كما تم تدمير مخزن للمواد التفجيرية، و10 بؤر إرهابية، وضبط سيارة ربع نقل خاصة بالعناصر الإرهابية.