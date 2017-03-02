القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

تنطلق اليوم اعمال القمة المصرية ـ الالمانية، حيث يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الاتحادية لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، كما من المقرر أن يعقد السيسي والمستشارة الألمانية عقب انتهاء مباحثاتهما، لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري ـ الألماني، يليه مؤتمر صحافي مشترك.

الى ذلك، دافع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الدورة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة مساء اول من امس عن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهابيين في سيناء، بعد فرار عشرات العائلات المسيحية من هذه المنطقة اثر تعرضها لاعتداءات هدفت لضرب النسيج المصري، واعطاء الانطباع بأن احد عناصر هذا النسيج لا تؤمن حمايته كما ينبغي.

وأضاف أن الهدف أيضا هو «الدفع للقول بأن المصريين مستهدفون في العريش ونبدأ بالتفكك وتبدأ الاتهامات للدولة بأنها لم تساعد هذا الطرف او ذاك».

وكشف السيسي انه عرض عليه قبل 40 شهرا خطة تتضمن إجلاء جميع أهالي العريش حتى يتسنى التعامل مع التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على إشاعة الخوف والرعب والفزع والتشكيك في دور الدولة وحماية المواطنين، وتابع «قلنا لا وسنتعامل بحذر حتى لا نؤذي الأبرياء الموجودين».

وأضاف أن إجلاء القرى والمدن ليس بالأمر الصعب، ولكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك، وتابع «التعامل يتم الآن مثل الجراح الذي يزيل الخطر دون أن يتأذى بقية المواطنين».

في موازاة ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن أجهزة الأمن ستواجه ما يحدث في سيناء بإجراءات حاسمة وغير تقليدية.

وقال خلال لقاء له مع مساعديه وقيادات الوزارة امس ان الدولة المصرية تمتلك كل المقومات والقدرة والإرادة التي تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية، وأكد على ضرورة مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية.

من جهه اخرى، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة ما أكده وزيره أيوب قرا حول بحث إقامة دولة فلسطينية في سيناء خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن مؤخرا، مؤكدا أن هذه الفكرة لم تكن مادة للبحث أبدا.

وأكد نتنياهو في تصريحات صحافية أن إسرائيل تعتبر مصر طرفا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، داحضا جملة وتفصيلا صحة ما جاء به قرا، وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو حيث زعم في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «ترامب ونتنياهو سيقران خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء».