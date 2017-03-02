القاهرة - هالة عمران

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، أنه لا نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى، وأن الاحتكام لآليات السوق أمر لا اختلاف عليه، لافتا إلى أن اقتصادات السوق لا تعني الفوضى في عرض السلع أو حجبها عن المواطنين وتعطيش الأسواق لزيادة الأسعار على المستهلكين.

وكشف عن ضبط الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين ما يزيد على 10 آلاف مخالفة خلال 5 أشهر ماضية لمحاولات منع وحجب السلع عن الأسواق وعدم بيعها للمواطنين بهدف إحداث تعطيش للسوق في بعض السلع وتحقيق أرباح غير شرعية على حساب المستهلكين حيث تم ضبط 25 ألف طن من السكر والأرز وبعض السلع الغذائية الأخرى.

وأعلن تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مبينا أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناعة وجميع الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها، وأنه سيتم التنسيق مع جميع القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع والعمل بها من كل المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل جميع الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.