القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري ممثلي المنظمات الأميركية اليهودية بمقر السفارة المصرية في العاصمة الأميركية حيث صرح المتحدث الرسمي للوزارة المستشار أحمد أبو زيد، بأن النقاش تطرق إلى سبل تنشيط وتعزيز العلاقات الأميركية مع مصر في مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، وما تحمله من حلول للتعامل مع الأزمات التي تواجه الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى شكرى عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري ديفيد تروت الذي أكد أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ومساهمتها في الحفاظ على التوازن في الشرق الأوسط، معربا عن استعداده للعمل مع الحكومة المصرية لتوفير المساعدة المطلوبة لمصر لمواجهة التحديات المختلفة.

هذا، وبحث شكري مع رئيسة اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع وعضو اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي النائبة الجمهورية كاي جرنجر برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركي لمصر، حيث أكد أهمية استمرار الدعم الأميركي لمصر كي تتمكن من مواجهة التحديات المتزايدة، سواء فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب، أو ما يتصل بتعزيز ودعم الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الشراكة المصرية ـ الأميركية شراكة تحقق مصالح الطرفين ومصالح الشعبين المصري والأميركي.

وشهد اللقاء نقاشا مطولا حول إستراتيجية العلاقات المصرية ـ الأميركية وخصوصيتها، ورد وزير الخارجية على استفسارات النائبة الأميركية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تقييم مصر للتحديات المختلفة في المنطقة وسبل مواجهتها.