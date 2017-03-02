القاهرة - خلدون قواص

دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الى إخراج الدين من الصراع السياسي، واعتماد المواطنة أساسا للعيش المشترك، مؤكدا أن المواطنة لها 3 شروط، هي: وجود الدولة، ووجود الحريات الأساسية في الدستور والواقع، ووجود حكم القانون، مشددا على أن هذه الأمور الثلاثة، على خطورتها، ما عادت بديهية في عالمنا العربي، حيث تتصارع الدول وتتصدع وتسقط، والحريات الأساسية لا تجد موطنا تحل فيه، فكيف بحكم القانون في الدول القائمة؟

وأضاف دريان خلال كلمته في مؤتمر «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل» أنه لابد أن يقوم العيش المشترك على التعدد والاعتراف المتبادل، والإرادة الحرة، من أجل استنقاذ الدولة الوطنية، وإقامة الحكم الصالح والرشيد فيها.

وتابع قائلا: «إن أمامنا جميعا (مسلمين ومسيحيين) مسؤوليات جساما، للعمل معا في مواجهة ثنائية التطرف والإرهاب، وثنائية الظلم والاستبداد، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تستهدف المسيحيين وحدهم، لكنها تستهدف المسلمين والمسيحيين معا، من خلال استهدافها الإنسان في حقوقه المقدسة، والمواطن في كرامته الإنسانية.

وأوضح مفتي لبنان أن هذه الظاهرة الطارئة على مجتمعنا، وعلى ثقافتنا وأدياننا، لا تطعن العلاقات الإسلامية- المسيحية فقط، لكنها تطعن صميم الإسلام، الذي ترتكب باسمه جرائمها ضد الإنسانية، على الرغم من أن هذا الإسلام دين الرحمة والمحبة.