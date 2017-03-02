القاهرة - هالة عمران

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس الحكومة، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

وكان إسماعيل قد شدد اول من امس، خلال اجتماع مجلس المحافظين، على مسؤولية المحافظين في متابعة المشروعات التنموية، التي تقيمها مختلف الوزارات في المحافظات وزيادة مشاركتهم في عملية وضع وتدقيق المخططات لتكون وفق أولويات واحتياجات كل محافظة بشكل عملي مع مراعاة التغيرات، التي قد تطرأ على تلك الأولويات مع مراجعة التنسيق وأسلوب العمل فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل في المحافظات، بحيث يمكن الإسراع بمعدلات التنفيذ مع تلبية الاحتياجات الفعلية.

كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، هذا فضلا عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تراقب وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمي والكيفي في كل الخدمات.