هالة عمران

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيان، نفي فيه خمس شائعات انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبها، نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ما تردد حول نية اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية لإحالة 170 ألف موظف الى المعاش خلال العام الحالي، وأكدت الوزارة في البيان أنه وفقا لقاعدة بيانات موظفي الدولة، فإن عدد الموظفين الذين سيحالون سنويا للمعاش بعد بلوغهم سن الستين عاما ما يقرب من 190 ألفا إلى 200 ألف سنويا، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال نحو مليون موظف للمعاش.

وأشار البيان الى حرص الوزيرة على أهمية تنميه ‏القوه البشرية، ‏وذلك من خلال عقد ‏العديد من البرامج التدريبية التخصصية بالتعاون مع كبرى المراكز والمعاهد الدولية.‏

بدورها، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتجاهها نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم لـ 3 أرغفة بدلا من 5 أرغفة، وتؤكد ان عدد الأرغفة سيظل كما هو دون تغير، وأكدت الوزارة استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي ‏أي وقت وطوال اليوم.‏