القاهرة - ناهد إمام

بعد تراجع على مدى شهر فبراير والاستقرار خلال الأسبوع الاخير عند سعر 15.80 جنيها، اتجه سعر العملة الدولارية في البنوك العامة والخاصة في السوق المصرفي المصري نحو الزيادة وتحرك الاسعار فوق مستوى 16 جنيها للشراء مما يعد بداية منحنى تصاعدي لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.35 جنيها للبيع والشراء 16.25 جنيها.



وسجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري 16.16جنيها والشراء 16.06 جنيها.



كما ارتفع سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري مسجلا 52.99 جنيها للشراء، و53.34 جنيها للبيع.



وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي أمام 52.99 جنيها للشراء 53.34 جنيها للبيع.