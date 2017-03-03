القاهرة - هالة عمران

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن مجلس الوزراء برئاسة م.شريف إسماعيل، استعرض الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من تعداد السكان.

وأوضح الجندي في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أمس الاول، أن المرحلة الثانية لحصر التعداد سيعمل بها 41 ألف معاون، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وافق على إصدار كتاب دوري لكل أجهزة الدولة، للاستعانة بأصحاب الخبرات في الجهاز الإداري للدولة، للعمل في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي.



وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن مصر من الدول العريقة في إجراء التعداد السكاني، موضحا أنه ستكون هناك مكافأة لمن ستتم الاستعانة بهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بقيمة 3 آلاف جنيه على مدار فترة عمله في التعداد، التي تصل إلى شهر ونصف الشهر.