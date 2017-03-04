القاهرة ـ هالة عمران ومجدي عبدالرحمن

في الوقت الذي وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوي الخبرة تتولى مباشرة اجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين، كشفت مصادر حكومية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن اللجنة المؤقتة التي وافق على تشكيلها م.شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين تتكون من 11 عضوا من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الإعلامي.

هذا، وكشف النائب مصطفى بكرى عن أسماء اللجنة المؤقتة لنقابة الإعلاميين، المقرر صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيلها خلال أيام، وجاءت أسماء اللجنة وفق تأكيده، كالتالي: حمدي الكنيسي- رئيسا، وكل من طارق سعد نايل سبورت وسهام صالح «ام بي سي مصر» وحمدي متولي مدير عام إدارة البرومو بالتلفزيون المصري لهيئة المكتب وعضوية كل من نادية مبروك رئيس الإذاعة، ممدوح يوسف نائب رئيس التلفزيون المصري، خالد فتوح إذاعي، محمود سعد كبير مخرجين ق3، رشا نبيل مذيعة دريم وأيمن عدلي مدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر.

وأشارت المصادر الي أن اللجنة هدفها هو الإعداد لانتخابات النقابة وترشيح الأسماء، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة أنفسهم لا يحق لهم الترشح لانتخابات نقابة الإعلاميين.

الى ذلك، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين تأجيل الانتخابات إلى 17 مارس الجاري لعدم اكتمال الجمعية العمومية.

وقالت: إن عدد الذين حضروا للتصويت بلغ 1173 صحافيا من أصل 4360 يفترض حضورهم لاكتمال النصاب، وهو نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية إضافة لواحد.

ووفقا للقانون فإنه يكفي في المرة القادمة حضور 2150 صحافيا، وهم ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.