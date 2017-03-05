القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنه سيتم استئناف الرحلات الروسية إلى مصر في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، ولم يتبق غير 4 نقاط لبدء عودة الرحلات إلى مصر.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحافي بمجلس النواب بعد لقاء رئيس البرلمان د.علي عبدالعال، وعدد من أعضاء المجلس، مضيفة: «تحطم الطائرة الروسية كان مأساة في تاريخ روسيا، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات لتأمين المطارات، ويمكن القول بارتياح إن السلطات المصرية والروسية وأجهزة الأمن في الجانبين اتخذت قرارات في هذا الشأن وتم تنفيذ الكثير من الإجراءات الضرورية لاستئناف الرحلات الجوية، وتم تقريبا تنفيذ نحو 90% من خارطة الطريق لاستئناف الرحلات وتتبقى 4 نقاط فقط لاستكمال تنفيذ هذه الخارطة».

وأوضحت أنه تم إخبار الجانب المصري بضرورة تنفيذ النقاط الأربع المشار إليها، وعقب تنفيذها سيصل إلى القاهرة فريق من الخبراء الروس لتقديم الإمكانات لاستئناف الرحلات الجوية.

وتابعت ماتفيينكو أنه تم في بداية شهر مارس الجاري توقيع بروتوكول بين وزارة النقل الروسي ووزارة الطيران المدني المصرية، وننتظر التصديق عليه لتقديم الإمكانات لاستئناف الرحلات، مضيفة: «ننتظر جميعا الإعلان عن استئناف ذلك في أسرع وقت، مؤكدة أن العلاقات الإيجابية بين الجانبين ستسهم في ذلك».

وأشارت ماتفيينكو إلى أن لقاء عبدالعال لم يكن الأول، حيث ناقش الاجتماع موضوعات مختلفة ستسهم في تطوير العلاقات بين روسيا ومصر، وأكدت أن التعاون والاتصالات المستمرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي مهمة جدا ودفعة للعلاقات بين البلدين، وأساس لتطوير العلاقات في المستقبل.

وتابعت ماتفيينكو: «أعتقد أن التعاون بين البرلمانين الروسي والمصري سيسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وإقامة منطقة صناعية روسية حرة في مصر».

وأشارت ماتفيينكو إلى أنه تم كذلك الاتفاق على التعاون بشأن العديد من القضايا الدولية خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتم أيضا الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون والعلاقات الراسخة بين مصر وروسيا.