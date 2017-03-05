القاهرة - هالة عمران

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي قرارا بخفض أسعار السكر، ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيهات للمستهلك في الأسواق، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9.25 جنيهات، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريده بـ 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.

كما تضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية، بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد.

وألزم القرار «هيئة السلع التموينية» باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات، وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر، كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهي «الفيوم.. والنوبارية.. والدلتا.. والدقهلية» بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.