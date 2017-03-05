القاهرة ـ هالة عمران

وجه رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل بأهمية الإعداد الجيد والمبكر لموسم الحج المقبل، بما يشمل إجراء القرعة المبكرة لتحديد عدد الحجاج وتنفيذ برامج لتوعيتهم بخطوات رحلة الحج.

جاء ذلك امس الاول خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، لبحث الاستعدادات الخاصة ببعثة حج هذا العام بحضور وزراء الأوقاف، والتضامن، والصحة، والطيران المدني، والسياحة، والنقل، ورؤساء البعثات النوعية، وممثلي الجهات المعنية، حيث أكد على ضرورة التنسيق بين كل الوزارات والجهات المنظمة لموسم الحج لتقديم أفضل خدمة للحجاج المصريين في مختلف الجوانب المتعلقة بهم مثل التسكين والانتقالات وأداء المناسك والخدمات الصحية وغيرها، بما يساعد في ضمان توفير كل سبل الراحة والرعاية والسلامة لهم.



وتمت الإشارة إلى أنه في ضوء الانتهاء من مراحل أعمال ومشاريع التوسعة في المسجد الحرام وما قررته السعودية من عودة أعداد حجاج الخارج لما كانت عليه في موسم حج 1433، فإن الحصة المقررة لحجاج مصر هذا العام ستكون 78.138 حاجا.