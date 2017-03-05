القاهرة - ناهد إمام

أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس د.أحمد درويش أنه تم الاتفاق مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي جليب نيكيتين على بحث متطلبات الجانب الروسي بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية وكذا اختيار البدائل النهائية المقترحة لتلك المنطقة والتي يبلغ مساحتها نحو 44 كم2.



وأكد درويش أن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع المطور الروسي والتي بدأت المشاورات بها منذ نوفمبر الماضي، حيث ان الجانب الروسي سيحصل على أرض بالمنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس التملك، ثم يطورها وفقا للمخطط العام المعتمد من قبل مجلس ادارة الهيئة، مشيرا إلى أن المشروع سيقام على مرحلتين، حيث يتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة تبلغ 800 ألف متر، وبعدها تصل الى مليوني متر مربع.

من جهة اخرى، كشف درويش أن إحدى الشركات الأميركية تبحث إنشاء مصنع للمنتجات الدوائية وبعض المنتجات الأخرى التي تحمل علامة «حلال»، وذلك خلال الزيارة التي أجراها للولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، بهدف الترويج للمنطقة الاقتصادية من خلال عقد عدد من اللقاءات مع أهم الجهات والشركات الأميركية المعنية في سان فرانسيسكو ونيويورك.

الى ذلك، قام درويش خلال زيارته الاخيرة الى پولندا بتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية البولندية الخاصة لاقليم Pomerania، وذلك بهدف انشاء منطقة صناعية پولندية في منطقة قناة السويس.