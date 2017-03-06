القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تسلمت النيابة العسكرية رسميا ملف قضية المتهمين الـ 304 المنتمين الى خلية «حسم» الإرهابية في القضية رقم 724 لعام 2016 والمتهمين فيها بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية في القاهرة وعدد من المحافظات في مقدمتها محاول اغتيال مفتي الديار المصرية السابق د.علي جمعة والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للنيابة العسكرية بعد ان كشفت التحقيقات عن اعتراف 74 متهما بتلقي تدريبات على العمل الاستخباراتي لرصد مجموعة من الأهداف لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، في مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

إلى ذلك، تنطق محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي غدا الثلاثاء حكمها على 10 متهمين «7 هاربين و3 محبوسين» في واقعة اقتحام مركز شرطة العياط في يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما ستنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى في جلسة 13 مارس حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الظواهري».

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة 67 متهما - بينهم 51 محبوسا - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الى السبت المقبل لاستكمال الشهود، حيث كشفت التحقيقات انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابي المسمى بـ «أنصار بيت المقدس»، وأسندت النيابة العامة اليهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.