القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي رسميا اعتزاله العمل السياسي والتنفيذي نهائيا، حيث أكد بيان صادر عنه انه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافضا الزج باسمه في العمل السياسي وأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال موافى في بيانه: «لست طامعا في أي شيء وليس لدى الاستعداد للقيام بأي عمل سياسي أو تنفيذي فقد أديت الضريبة لوطني بكل نزاهة واحترام».

وأضاف «أحمد الله أنني قدمت لوطني ما يستحقه بكل إخلاص وأمانة وشرف حتى آخر وقت في جميع المواقع التي كلفت بها ولن أكون في أي حزب سياسي الآن أو مستقبلا أو في أي وظيفة تنفيذية، كما أنني لست في حاجة لأي مناصب فقد أنهيت مهمتي على أكمل وجه وتحملت المسؤولية في مرحلة صعبة للغاية».