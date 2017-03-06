القاهرة - ناهد إمام

أعلنت شركة الريف المصري الجديد مواعيد وأماكن قرعة الطرح الأولى لأراضي الـ 1.5 مليون فدان الذي تضمن 500 ألف فدان للمرحلة الأولى لصغار المزارعين والشباب في 3 مناطق المغرة والفرافرة وتوشكي، موضحة ان القرعة العلنية اليدوية الخاصة بالأراضي المطروحة في منطقتي توشكي والفرافرة، قد تقرر إقامتها يوم الأحد 19 مارس بستاد نادى المقاولون العرب، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة عاطر حنورة ان الأعداد التي دخلت في هذا الطرح بلغت 5750 طلبا، كل منها يشكل مجموعة من صغار المزارعين يشتركون في 238 فدانا.

وتضمن الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان في المغرة، و120 ألفا في غرب المنيا، و100 ألف في الفرافرة القديمة، و110 آلاف في توشكي، على ان يتم استكمال باقي المساحات بمختلف المناطق الثلاث تباعا، وتم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية في منطقتي الفرافرة، و25 ألف جنيه بتوشكي، وتحديد سعر 20 ألف جنيه إلى 18 ألف للفدان في منطقة المغرة شاملا البئر، ويتم تخصيص 10% من المساحات التي يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعي لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعي.